Conferenza stampa Pirlo: le dichiarazioni del tecnico della Juventus alla vigilia del match di Champions League contro il Ferencvaros

La Juventus è pronta a riprendere il proprio cammino in Champions League contro il Ferencvaros per provare a ipotecare la qualificazione agli ottavi di finale. Dopo la convincente prestazione con il Cagliari, i bianconeri proveranno a ripetersi in campo europeo. Queste le dichiarazioni del tecnico Andrea Pirlo in conferenza stampa.

CRESCITA – «Dobbiamo continuare il nostro percorso di crescita, sabato non è stato fatto niente, dobbiamo dare continuità altrimenti non saremmo la Juventus. Dobbiamo approcciarla nei migliori dei modi, andare in campo come fosse una finale»

PRIMO POSTO IN CAMPIONATO – «È una gara importante per dare continuità e prendere consapevolezza della forza che abbiamo, i giocatori non sanno quanto possono migliorare e dove possono arrivare. È un percorso che abbiamo iniziato due mesi fa ed ora stanno arrivando le prime prestazioni positive. Se non diamo seguito alla prova di sabato, non è servito a niente».

QUALIFICAZIONE ANTICIPATA – «Questa è la cosa fondamentale, chiudere la qualificazione domani per dare respiro anche ai giocatori per eventuali rotazioni future. Con Barcellona e Dinamo Kiev potremmo giocare diversamente»