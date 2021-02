Conferenza stampa Pirlo: «Il Porto difende bene, partita complicata»

Andrea Pirlo ha parlato alla vigilia di Porto-Juventus di Champions League

Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla viglia della partita di Champions League contro il Porto.

LEGGI LA CONFERENZA INTEGRALE SU JUVENTUS NEWS 24

MATCH – «È una partita complicata. Sono una squadra che difende bene. Nelle ultime partite di Champions hanno avuto la porta inviolata. Sono compatti e bravi a stringersi, stile Atletico Madrid. Non dovremo forzare le giocate perché sono bravi a ripartire».

CHAMPIONS – «La Champions è particolare, quando la giochi te ne accorgi. È molto diversa dal campionato, tante squadre lottano per vincere. Ma dipende da come ti trovi, dal momento in cui affronti le squadre. Veniamo da tante partite impegnative e consecutive e importante essere pronti mentalmente. Siamo al livello delle altre, qualcuna magari è più avvantaggiata, ma abbiamo tutti il sogno di arrivare in fondo».

OBIETTIVO CHAMPIONS – «Iniziamo la stagione cercando di centrare tutti gli obiettivi. Abbiamo vinto la Supercoppa e siamo dentro Coppa Italia, Champions e ben messi in campionato. Siamo in corsa su tutti gli obiettivi, è la cosa più importante. Sabato è stata fatta una buona partita, peccato per il risultato».