Conferenza stampa Pirlo: «Lazio grande squadra. Non abbiamo una rosa lunga»

Andrea Pirlo ha parlato alla vigilia di Juventus-Lazio

Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match casalingo contro la Lazio.

LAZIO – «E’ una grande squadra, che gioca insieme da 5/6 anni quindi hanno un gioco ben definito. Si conosco bene e i risultati parlano per loro. Sono arrivati in Champions, sappiamo di affrontare una squadra che lotterà fino alla fine per arrivare in alto. Sappiamo delle loro caratteristiche, non sarà facile».

LAZIO E PORTO – «Tutte le partite sono decisive qui alla Juve. Sono abituato a pensare gara dopo gara, perché il presente è la partita di domani».

INDISPONIBILI – «Stamattina qualcuno si è allenato in parte con la squadra, ma abbiamo ancora un giorno per recuperare qualcuno. Peccato per l’assenza di Bentancur che ci costringerà a fare altre scelte. Non abbiamo una rosa lunga per scegliere altri centrocampisti quindi ci inventeremo qualcosa».