Conferenza stampa Pirlo: «Bisognerà avere pazienza e sbagliare poco»

Andrea Pirlo ha parlato alla vigilia di Juventus-Porto

Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della fondamentale sfida di Champions League contro il Porto.

PIANO PARTITA – «Dovremo fare una partita molto tecnica contro una squadra compatta con due linee molto strette, bisognerà sbagliare poco e cercarli di allargarli e avere molta pazienza di farli girare da una parte all’altra».

FUTURO – «Il risultato è aperto, dovremo essere lucidi nel saper gestire la partita per ottenere la qualificazione. Domani è una partita decisiva per la nostra Champions League, non per il mio futuro».

CHIELLINI – «Chiellini sta abbastanza bene, si è allenato solo oggi col resto della squadra. Non è al massimo ma penso possa essere a disposizione».

CONDIZIONE FISICA – «Stanno tutti benino, oggi si sono allenati tutti. De Ligt ha fatto il riscaldamento con la squadra e poi a parte. Gli altri sono a disposizione, non al massimo ma è già tanto averli a disposizione».