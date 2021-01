Fiorentina, Prandelli: «Bologna pericoloso, noi siamo un po’ corti»

Cesare Prandelli, tecnico della Fiorentina, ha parlato del pareggio ottenuto contro il Bologna. Ecco le parole dell’allenatore

Cesare Prandelli, tecnico della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio contro il Bologna.

ATTACCO – «Abbiamo una punta centrale e Ribery a fare la seconda punta, poi i centrocampisti che dovrebbero accompagnare. E’ chiaro che potevamo accorciare un po’ di più ma abbiamo affrontato una squadra molto pericolosa nelle ripartenze. Nei primi 10-15 minuti abbiamo avuto buone opportunità , poi abbiamo perso tempi e loro stati molto pericolosi».

KOUAME – «E’ una punta per cui non è che debba fare tanti movimenti, deve dare profondità ed è entrato bene. Sono contento della prestazione, non dobbiamo perdere l’equilibrio come ogni tanto facciamo perché spesso la frenesia di riconquistare palla dci manda fuori tempo».

AMRABAT – «Negli ultimi 20 minuti ha giocato da centrale, è un centrocampista con qualità diverse rispetto agli altri, non è stato quello che conosciamo probabilmente per l’atteggiamento dei centrocampisti del Bologna».