Conferenza stampa Ranieri: le parole del tecnico della Sampdoria

(Francesca Faralli, inviata a Genova) – Il tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida contro il Parma: «L’avversario ha una catena di destra molto importante con Kulusevski. Dall’altra parte c’è Gervinho, poi davanti c’è Kucka. Hanno tanti bei punti di riferimento. È una partita che dobbiamo vincere, ma stare molto attenti. Il modulo? Io insisto sui giocatori in forma, voglio mettere solo quelli che mi permettano di vincere. All’inizio Ramirez non giocava perché non era in forma, non come adesso. Gabbiadini è un fior di giocatore, se riuscisse a sorridere un po’ di più alla vita io sarei veramente contento».

STRASCICHI DA CAGLIARI – «Più che sentirsi al traguardo c’era la voglia di fare il quarto gol. Lì dovevamo rallentare non metterla in mezzo per cercare il colpo di testa vincente. Avevamo subito il terzo gol e non ce lo sentivamo dentro. Tutto questo deve servirci. Trascico negativo? In campionato abbiamo fatto un ottima partita, in Coppa Italia non mi aspettavo una partita del genere. Abbiamo cambiato sette undicesimi e invece abbiamo fatto più possesso e più tiri in porta. Ci hanno condannato due tiri. Ma la prova è stata buona, non ci sono strascichi. La squadra deve lottare e avere la determinazione necessaria per stare fuori dalle sabbie mobili. Io non credo ci siano stati cali di tensione. In difesa prima erano portati a coprire la zona e a comandare era la palla. Io voglio che stiano anche attaccati all’uomo. I ragazzi non possono cambiare dall’oggi al domani. Dobbiamo migliorare su questo ma ho visto dei passi avanti. L’attacco? Si stavano ritrovando, adesso bisogna continuare non possiamo vederlo solo in una partita».

GIOCATORI IMPRESCINBILI – «Ekdal è troppo importante per noi. Abbiamo perso un punto di riferimento importante contro il Cagliari. Poi ho dovuto cambiare anche Ramirez per i crampi. Il Cagliari è una squadra in forma e gli è riuscito tutto. Hanno fatto tutti eurogol. C’è amarezza ma il campionato è fatto di questo. Abbiamo perso ma non meritavamo di perdere. Il fatto positivo è che la squadra sta facendo bene. Rinnovo Quagliarella? È importante per tutti. Dà un senso di continuità. Si era già sbloccato ma penso che questo possa dargli modo di essere ancora più tranquillo. Il Parma è un avversario ostico, che gioca bene palla a terra e dovremo stare attenti».

MARONI, RIGONI, CAPRARI – «Tutti i ragazzi sono disponibili anche quelli che sono usciti per crampi. Restano ai box quelli che devono smaltire infortuni più lunghi. Maroni? Non possiamo chiedergli di più, ma l’ho visto bene. Deve trovare la continuità. E lo farà negli allenamenti per mettermi in difficoltà. Rigoni? MI aspetto di più ha tantissime qualità ma non bastano. Bisogna avere anche altre cose, ci ho parlato e spero me le faccia vedere negli allenamenti. Caprari? Non è facile entrare a partita in corso e fare bene. Bisogna saper accettare che ci siano momenti in cui pensi ti possano dare le loro qualità, ma la partita non li metta in condizioni di esprimersi. Thorsby? Lui è quello che stava attaccato a Joao Pedro e credo che il gol sia nato perchè la palla si è inarcata, ma lui è l’unico che è stato attaccato all’uomo»