Conferenza stampa Ranieri: «Milan lotta per lo Scudetto. Voglio tenacia»

Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro il Milan. Le sue dichiarazioni.

CAMPIONATO – «Milan Sampdoria e Napoli sono le squadre che hanno fatto più punti rispetto all’anno scorso. Abbiamo lavorato bene. Sono contento per Pioli e per il Milan. Gli auguro le migliori fortune».

IBRAHIMOVIC – «Affronteremo un grande avversario che molti identificano con Ibrahimovic ma che in realtà è molto di più. Sta facendo capire che cosa è il calcio. Sacrificio passione e allenamenti seri. Grande combattività e voglia di migliorarsi. Un campione a tutto tondo che stimola anche i compagni».

MILAN – «Loro sono ancora in lotta per lo Scudetto ma noi ci faremo trovare pronti perché non abbiamo ancora raggiunto i nostri obiettivi e vogliamo continuare a crescere».

SAMP – «Voglio vedere una Samp gagliarda, tenace, resiliente che cerca di fare del suo meglio. Sappiamo quello che dobbiamo fare».

NAZIONALI – «Le nazionali sono uno stimolo non portano solo problemi anzi, per chi ha la fortuna di rappresentare la propria nazione c’è una grande iniezione di fiducia e autostima. I giocatori devono essere orgogliosi e onorati. Ritornano sempre belli caricati. Noi abbiamo avuto Yoshida in Giappone e altri in Africa. La cosa particolare è legata al Coronavirus. Il rischio infortuni è sempre dietro l’angolo: in questo periodo per di più c’è anche maggior apprensione per il COVID-19».

