Conferenza stampa Retegui pre Italia Irlanda del Nord LIVE: le parole dell’attaccante

Conferenza stampa Retegui pre Italia Irlanda del Nord: le parole dell’attaccante alla vigilia della semifinale dei playoff per accedere ai Mondiali

La conferenza stampa di Mateo Retegui alla vigilia di Italia Irlanda del Nord. Il centravanti della Nazionale interverrà alle 16:30 per presentare la sfida valevole per la semifinale playoff per qualificarsi ai Mondiali 2026 in compagnia del ct Gattuso.

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Le sue parole a Sky Sport.

PRESSIONE RITORNO A BERGAMO – «Ho tanta voglia di giocare una partita così. Non so se si sente la pressione, tutta la squadra è pronta. Sto benissimo, penso a questa partita da quando è finita quella contro la Norvegia. Tornare a Bergamo è sempre bello, questa città per me è speciale. Pio è un grande giocatore, non c’è rivalità tra noi, siamo una grande famiglia».

Inizia la conferenza stampa

SENSAZIONI – «Prima di tutto devo ringraziare Gattuso perché mi ha parlato tanto quando sono andato in Arabia, mi ha trasmesso tranquillità e fiducia. Il ct mi ha detto delle cose che preferisco non dire ma sono molto grato a lui e continuerà sempre così. Questa è la settimana più importante dell’anno. Quando ho saputo che il mio club mi avrebbe dato dei giorni liberi, mi è sembrata subito la cosa più logica volare a Coverciano».

BERGAMO E PIO ESPOSITO – «Tornare a Bergamo per me è speciale, qui ho giocato bene anche con la Nazionale contro l’Estonia. Questo stadio mi dà di più. La concorrenza di Pio Esposito? Ben venga avere giocatori di questa qualità. Siamo una famiglia, lottiamo spalla a spalla».

COSA MI HA FATTO INNAMORARE DELLA NAZIONALE? – « L’Italia. Non ho mai avuto dubbi fin dal primo momento che ho indossato questa maglia, per me è la cosa più bella che mi sia capitata nella vita».

PRESSIONE? – «Sono molto tranquillo ma credo in generale tutta la squadra. Abbiamo parlato di tranquillità, di leggerezza, di non pensare tanto. Dobbiamo fare quello che stiamo facendo, da quando è a arrivato Gattuso la squadra ha dimostrato qualcosa in più».

COSA CI SIAMO DETTI IN QUESTI 3 MESI – «Tranquillità. Noi abbiamo una squadra di qualità, d’esperienza. Dobbiamo stare tranquilli e sereni e ora che dobbiamo scendere in campo bisogna solo essere al 200%. Tranquillità, leggerezza e comandare la partita, domani dobbiamo essere protagonisti e vincere. Siamo pronti per questa sfida decisiva, è il momento di dimostrare a tutti chi siamo».

IL MIO ALLENATORE IN ARABIA E’ NORDIRLANDESE – «Con lui ho un grande rapporto, parlo tanto con lui. Mi ha detto di godermi la partita, ma parliamo di altre cose con lui. Quando torno ci parlerò di nuovo».