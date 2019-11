Conferenza stampa Rose: «Roma forte, noi vogliamo essere protagonisti»

Conferenza stampa Rose, il tecnico del Borussia Mönchengladbach presenta la partita di domani contro la Roma

Il tecnico del Borussia Mönchengladbach, Marco Rose, ha parlato in conferenza stampa per presentare il match contro la Roma. Ecco le parole dell’allenatore:

«Dobbiamo confermare le prestazioni delle ultime settimane, abbiamo fatto buone partite facendo buoni punti. Siamo usciti dalla coppa facendo ottime gare. L’avversario è in forma, ha vinto due partite dopo la gara con noi ed è terzo in classifica. Il rigore dell’andata? Non c’era. Vogliamo essere protagonisti e lo faremo con la spinta del nostro pubblico».