Conferenza stampa Sarri: «Col Milan con intensità. Ronaldo e De Ligt…»

Conferenza stampa Sarri, il tecnico della Juventus presenta così la partita di domani contro il Milan di Stefano Pioli

Maurizio Sarri, allenatore della Juve, ha parlato in conferenza stampa per presentare la partita di domani contro il Milan. Queste le parole del tecnico bianconero:

MILAN – «È una buona squadra, che non ha fatto una buona fase iniziale di stagione. In una singola partita può fare un’ottima gara, quindi dobbiamo giocare con un’intensità difensiva diversa, stando in campo in maniera differente rispetto all’ultima partita».

CONDIZIONI RONALDO E DE LIGT – «Su Cristiano ancora non lo so, perché ieri era con i fisioterapisti e vedremo oggi e domattina nell’ultimo allenamento com sta. Non ha niente di grave, solo un piccolo dolore al ginocchio che un po’ lo squilibra negli appoggi durante la partita. De Ligt ieri ha fatto delle prove in campo piuttosto positive. Oggi prova a stare insieme alla squadra e vediamo la reazione».

HIGUAIN – «Il dente avvelenato ce l’avrà anche il Milan con lui. Che Gonzalo abbia bisogno di forti motivazioni per rendere lo dice la storia. Sta bene fisicamente e mentalmente e ci sta dando moltissimo dal punto di vista del gioco e del creare situazioni. Può fare qualcosa in più dal punto di vista realizzativo».

MIGLIORAMENTI – «Noi abbiamo un ambito di crescita individuale: se crescono tre/quattro singoli cresce tutta la squadra».