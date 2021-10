Conferenza stampa Sarri: «Marsiglia avversario difficile. Immobile sta bene»

Conferenza stampa Sarri: il tecnico analizza in conferenza stampa la sfida di Europa League in programma domani con il Marsiglia

In conferenza stampa, Maurizio Sarri ha analizzato la sfida di domani tra Lazio e Marsiglia.

MARSIGLIA – «La partita di domani è difficile, giocheremo contro una squadra forte con un gioco tatticamente difficile da affrontare. Per noi ha grande importanza. I francesi hanno tecnica e dinamismo».

IMMOBILE – «Ciro è un calciatore che ha un’importanza elevata nel nostro gruppo. Non è facile pensare ad una sua gestione. In questo momento Ciro sta bene, ma ora ci aspettano sette partite in venti giorni».

RISSA LAZIO INTER – «Sono stato squalificato per comportamento minaccioso. Sabato ho visto mani sul collo e calci a calciatori per terra e non ho visto sanzioni».

REAZIONE – «Dobbiamo dimostrare continuità di rendimento. La reazione dopo la gara con il Bologna è stata importante, ma ora serve un’altra prova».

CONFERENZA INTEGRALE SU LAZIONEWS24.COM