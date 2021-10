Conferenza stampa Sarri: «Dobbiamo dare risposte»

La conferenza stampa di Maurizio Sarri prima di Lazio-Fiorentina

In conferenza stampa Maurizio Sarri ha presentato la partita contro la Fiorentina e spiegato le motivazioni dietro al ritiro della Lazio.

FIORENTINA – «Speriamo di essere pronti. Dobbiamo dare delle risposte, vediamo la squadra se è pronto ma credo di sì. La Fiorentina è una squadra forte e in grande crescita: sta facendo più punti in trasferta che in casa».

RITIRO – «Abbiamo visto che gli alti e bassi si stanno verificando da tempo. Questo ci porta a delle riflessioni: vedendo i dati fisici vediamo che non ci sono differenze, quindi c’è l’abitudine a non tenere le energie mentali»