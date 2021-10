Lazio, Sarri e quel feeling con la decima giornata di campionato

La decima giornata di campionato ha rappresentato per Sarri, ora in ritiro con la Lazio, un momento di svolta

La Lazio è in ritiro dopo la figuraccia di Verona e un momento tutt’altro che semplice per la squadra di Sarri. I biancocelesti però possono sperare grazie a due precedenti che riguardano l’allenatore toscano.

LEGGI SU LAZIONEWS24 I DATI NEL DETTAGLIO

Quando Sarri allenava l’Empoli sia in Serie B che in Serie A in due stagioni differenti ha svoltato la sua annata proprio alla decima giornata. Per questo la Lazio spera che contro la Fiorentina possa continuare il trend positivo dell’allenatore.