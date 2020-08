Conferenza stampa Sarri: «Domani bisognerà giocare con lucidità. Su Dybala…»

Conferenza stampa Sarri: le parole del tecnico bianconero alla vigilia della sfida contro la Juve. Le sue dichiarazioni

Maurizio Sarri ha parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro il Lione. Le sue parole.

LIONE – «E’ una partita difficile con un risultato difficile. Dobbiamo giocare con pazienza e calma».

HIGUAIN E PJANIC – «Sono in crescita in questo periodo. Higuain ha potuto mettere sulle gambe dei minuti, Pjanic dopo un periodo in cui era stanco mentalmente e fisicamente l’ho rivisto più efficiente».

LEGGEREZZA – «Domani è impossibile giocare con leggerezza, bisogna farlo con lucidità».

RONALDO – «Se gli ho parlato? Non c’era niente di particolare. Si sta allenando nella maniera giusta. Ieri ha fatto un gol in allenamento di una bellezza assoluta. Sta approcciando mentalmente nel modo giusto, dopo aver giocato tante partite in un breve periodo».

DYBALA – «E’ ancora nelle mani dello staff medico. Proveremo il recupero entro domattina, vediamo cosa proverà a fare e il suo livello di disponibilità».

CUADRADO – «Ci sono le possibilità di vederlo sulla linea difensiva o offensiva. Partirà dall’inizio».

ULTIMA ALLA JUVE – «Se ho pensato che quella di domani potrebbe essere la mia ultima partita alla Juve? No, con questa domanda stai dando dei dilettanti alla nostra dirigenza. Non ragionano su una partita: hanno già fatto delle valutazioni, e lo faranno indipendentemente dal risultato di domani»