Conferenza stampa Sarri: «Il Milan sta costruendo su buone basi» – VIDEO

Conferenza stampa Sarri: le parole del tecnico bianconero sullo stato di forma dei rossoneri, prossimo avversario in campionato

Maurizio Sarri in conferenza stampa non si fida del Milan, prossimo avversario dei bianconeri in campionato, e tiene alta la guardia in vista del match di domani.

«È una buona squadra, che non ha fatto una buona fase iniziale di stagione. In una singola partita può fare un’ottima gara, quindi dobbiamo giocare con un’intensità difensiva diversa, stando in campo in maniera differente rispetto all’ultima partita».