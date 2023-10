Conferenza stampa Sarri: «Non cerchiamo riscatto, ma vogliamo essere competitivi fino alla fine»

Conferenza stampa Sarri, il tecnico della Lazio ha parlato così alla vigilia del match di Champions League contro il Celtic

Maurizio Sarri ha così parlato in conferenza stampa alla vigilia di Celtic-Lazio.

ULTIME DICHIARAZIONI – «Sono state strumentalizzate. Ma siamo qui per la Champions e pensiamo alla Champions. Sarebbe offensivo parlare di altro. Qui dici otto parole, ne estrapolano due e danno il significato che vogliono. Vorrà dire che d’ora in avanti risponderò sì o no, così l’interpretazione la fate totale».

CELTC SQUADRA FISICA – «Non è una partita fisica, il Celtic è la squadra meno fisica del girone. Sono intensi e corrono tanto, ma non hanno un impatto devastante».

RISCATTO – «Nessun riscatto, questa partita è una storia a sé. Dobbiamo portare via un risultato per essere competitivi fino all’ultima partita fino all’ultimo minuto del girone. È la Champions, la competizione più importante d’Europa per club. Queste sono le nostre motivazioni».

