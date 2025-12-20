Conferenza stampa Sarri dopo Lazio Cremonese: «Arbitri? Chiedete alla società. Di positivo c’è questo. Punto guadagnato per questo motivo, ma due persi perché…»

Conferenza stampa Sarri dopo Lazio Cremonese: le parole del tecnico dei biancocelesti dopo il pareggio per 0-0 dell’Olimpico nella 16a giornata

Dopo il pareggio per 0-0 contro la Cremonese all’Olimpico, che consente comunque alla Lazio di allungare a sette la striscia di risultati utili interni consecutivi, Maurizio Sarri è intervenuto in conferenza stampa per commentare la prestazione dei biancocelesti. Un’analisi schietta, nella quale il tecnico ha toccato diversi temi: dalla mancanza di qualità negli ultimi metri all’emergenza legata agli infortuni, fino alle valutazioni sul futuro e sul progetto tecnico.

FASE OFFENSIVA E PRESTAZIONE – «Qualche cambiamento ci può far perdere degli automatismi, l’aspetto positivo di questa partita è non aver concesso nulla. Di solito in queste situazioni la Cremonese è molto pericolosa, ha fatto due gol al Milan e tre al Bologna. L’aspetto negativo è il primo tempo scadente dal punto di vista tecnico con errori banali. Abbiamo alzato un po’ i ritmi nel secondo tempo, ma fatto troppo poco per vincere la partita. Non so se manchi qualità o organizzazione, spero la seconda perché quella arriverà».

SINGOLI, EMERGENZA E UDINE – «Bisogna far giocare qualcuno a centrocampo a Udine, al momento abbiamo a disposizione forse due centrocampisti, non di più. La situazione sta diventando drammatica, va avanti da mesi. Se fai 10-12 partite consecutive con minimo cinque assenti prima o poi lo paghi. Nel primo tempo non mi aspettavo di più da Pedro o Vecino, ma da tutti. Abbiamo aperto cinque contropiedi loro con i primi cinque palloni. Poi siamo andati troppo sul lungo: con queste squadre specialiste delle seconde palle porti la partita sul loro binario».

ARBITRAGGI E CASTELLANOS – «Ti prego di parlare con la società, una volta che ho parlato degli arbitri la società ha fatto un comunicato per dire esattamente il contrario. Non so sinceramente come spiegare quei dati. Cerco di tenere Castellanos più vicino all’area, voglio farlo giocare per vie centrali. O il nostro modo di giocare non è per lui, oppure è in difficoltà. Ha avuto un problema fisico che lo ha tenuto fuori due mesi, ora sta recuperando e tornerà a segnare».

