Conferenza stampa Sarri: «C’è un trofeo in palio, siamo motivati»

Conferenza stampa Sarri, ecco le parole dell’allenatore della Juve alla vigilia del match di Supercoppa italiana contro la Lazio

Maurizio Sarri, allenatore della Juve, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la partita di domani contro la Lazio, valida per la Supercoppa italiana. Ecco le parole del tecnico bianconero:

GARA IN ARABIA – «Non mi interessa. Ho smesso di seguire la politica sportiva anni fa… Come cultura mia, sono uno che crede nelle tradizioni per quanto riguarda il calcio ma sono aperto alle innovazioni».

MOMENTO – «Non so se siamo più avanti o indietro ma ultimamente in allenamento e partita mi sto divertendo. E se lo faccio, è perché la squadra gioca o tenta di giocare il calcio che ho proposto. Se mi sto divertendo è la sensazione di avere difetti ma di lavorarci sopra e di poterli risolvere».

PARTITA – «C’è un trofeo in palio, una gara importante, a cui teniamo particolarmente. Abbiamo motivazioni, dentro la gara di campionato ci sono elementi che ci possono dare grandi motivazioni».

GOL SUBITI – «Nelle ultime tre partite abbiamo subito due gol di cui uno al 95′. Non prendiamo un gol ogni 5′. Stiamo facendo degli errori, stranamente abbiamo cambiato a livello di altezza difensiva ma prendiamo gol quando siamo bassi. Ci sono margini per migliorare».