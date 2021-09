Conferenza stampa Semplici: «Penalizzati dalla sosta nazionali. Keita pronto a giocare»

Conferenza stampa Semplici: le dichiarazioni alla vigilia di Cagliari-Genoa. Il tecnico dei sardi presenta il match

Leonardo Semplici presenta nella classica conferenza di vigilia il match della Unipol Domus contro il Genoa. Il tecnico del Cagliari risponde alle domande dei giornalisti collegati da remoto.

CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI

GOL SUBITI – «Abbiamo rivisto i gol subiti e ci sono degli errori, alcuni sono stato fortuiti e altri su rigore ma dobbiamo migliorare. La squadra deve migliorare e continuiamo su quella che è la nostra crescita, trovando un equilibrio migliore per essere propositivi e creare molte più situazioni da gol».

CRAGNO, CEPPITELLI, KEITA – «Cragno e Ceppitelli sono recuperati, Godin non sarà della gara e abbiamo un problema con Strootman. Keita farà parte della gara ma vedremo se dall’inizio o partita in corso, non è al top della condizione».

PAUSA NAZIONALI – «Ci sono squadre come la nostra che sono penalizzate, noi dobbiamo ancora capire se qualcuno sarà a disposizione ma c’è un dispendio di energie importante a cui si aggiunge un viaggio lunghissimo. Questa situazione è da migliorare a livello di Federazione, ma domani non penseremo a questo e chi giocherà non farà rimpiangere gli assenti. Faremo una grande gara».