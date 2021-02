Conferenza stampa Semplici: «Morale basso, ho avuto poco tempo»

Leonardo Semplici, tecnico del Cagliari, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Crotone: ecco le sue parole

Leonardo Semplici, tecnico del Cagliari, parla in vista della gara contro il Crotone.

MIGLIORAMENTI – «La squadra l’ho trovata con il morale un po’ basso e quindi ho lavorato più sull’aspetto psicologico che tattico e fisico. Ho portato due-tre principi, il tempo è poco quindi non ho voluto stravolgere troppo le cose e la metodologia di lavoro. Voglio far uscire fuori le qualità dei giocatori che tutti conosciamo ma che in questo periodo sono un po’ scomparse».

PAVOLETTI SIMEONE – «Non c’è preclusione, possono giocare insieme. Sicuramente bisognerà valutare giorno per giorno l’adattibilità in questo tipo di gioco. Io sono abbastanza aperto, negli anni ho sempre giocato con le due punte o con il trequartista e le due punte. Ho ruotato molto in questi 15 anni di allenatore, cerco di creare la possibilità di sfuttare le caratteristiche di ognuno».

NAINGGOLAN – «Il suo arrivo è importante per la squadra, Nainggolan non è risucito ad esprimere la sua qualità nei 90′ ma in questo momento sta assumendo la condizione per giocare bene per tutto l’arco della partita».

CONTINUA A LEGGERE SU CAGLIARINEWS24