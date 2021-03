Leonardo Semplici, tecnico del Cagliari, parla in vista della gara di domani contro la Sampdoria: ecco le dichiarazioni dell’allenatore

Leonardo Semplici, allenatore del Cagliari, parla in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Sampdoria.

RUGANI SIMEONE E SOTTIL – «Sia Rugani che Simeone hanno recuperato quindi saranno convocati. Sottil dovrò attendere il suo rientro tra 10 giorni, valuteremo insieme allo staff medico».

RIFIATARE UNO TRA DUNCAN E NAINGGOLAN – «Le tre partite in una settimana sono tante, stiamo valutando quanto hanno recuperato i ragazzi e se fare qualche cambio».

SEI PUNTI FATTI – «Ci hanno dato uno slancio diverso da quello che avevano avuto i ragazzi in precedenza. Era importante l’impatto mio con la squadra ma ora viene il difficile: bisogna confermarsi e crescere mettendo in atto le cose che chiedo alla squadra ma soprattutto far crescere il gruppo sotto l’aspetto tattico e tecnico. Voglio che abbiano quel desiderio di spensieratezza e rivalsa che erano scomparsi. Non so cosa c’era prima, ho trovato una squadra in difficoltà anche sotto l’aspetto morale. Ho provato a portare il mio entusiasmo e voglia, come ho sempre fatto. Ho cercato di far capire loro che l’importanza di rappresentare un popolo, una regione e una città come Cagliari. Dovevano tirare fuori quelle qualità che non erano riuscite ad esprimere. Ci sono state una serie di concause e situazioni, ho cercato di alleggerire certe problematiche dandogli fiducia. Siamo fiduciosi ma la strada è molto lunga»

