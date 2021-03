Atletico Madrid, Simeone: «Così si vince il derby contro il Real»

Diego Simeone, tecnico dell’Atletico Madrid, parla alla vigilia della gara contro il Real Madrid: ecco le dichiarazioni dell’allenatore

«Dieci partite fa abbiamo parlato di una distanza enorme e di un campionato che non andava bene per Real Madrid e Barcellona, ​​e oggi stanno venendo su molto bene. Non c’è bisogno di correre, il campionato è molto lungo e difficile. Da quando sono arrivato all’Atletico di Madrid, tutte le partite hanno un’importanza. Dobbiamo avere forza, equilibrio e fare una grande partita… Queste sono le strade che ci avvicineranno alla vittoria».