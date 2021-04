Chris Smalling, difensore della Roma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League contro il Manchester United

«Personalmente mi sento bene, ho saltato molte partite ed è inusuale per me. Ma mi sento bene e sono pronto a dare il mio contributo. Sappiamo l’importanza di domani, vogliamo rendere i tifosi orgogliosi. È una partita speciale, è una semifinale. Conosco l’importanza di portare a casa il trofeo, sarà un grande match. Sono felice di star bene. Sono pronto a giocare i minuti che il tecnico deciderà. Non vedo l’ora di andare in campo e aiutare il club».