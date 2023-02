Conferenza stampa Spalletti: «Abbiamo l'obbligo di continuare a fare risultati. Partita trappola? Dico che...»

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha presentato in conferenza stampa la sfida di domani contro lo Spezia

SPEZIA – «La partita trappola esiste se facciamo discorsi che riguardano vittorie facili, proiettandoci già ad un finale scoppiettante. Testa al derby? Allo Spezia del derby non interessa niente, gli interessa dei punti salvezza che merita per la storia del club».

PREMIO GENNAIO – «Quando dicevano che sarebbe stata dura a gennaio, l’attenzione era rivolta ad allenarci bene, a far venire bene gli allenamenti, con ritmo, un pallone che gira a 2mila con una qualità e precisione tale per evidenziare il nostro livello».

ALLUNGO IN CLASSIFICA – «Se ci voltiamo insieme, vediamo tante cose che non si sono realizzate. Si diceva all’inizio che non potevamo fare questo percorso, c’erano dubbi. Poi è stato segnato da eventi e risultati totalmente diversi. Ora pensiamo allo stesso modo che gli altri non possano fare questo percorso che noi abbiamo fatto, è la stessa cosa! Perché una di quelle 6 squadre non può fare ciò che abbiamo fatto noi? A noi ci resta l’obbligo di fare risultati».