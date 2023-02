Conferenza stampa Stankovic: «Inter archiviata. Ecco cosa serve contro il Bologna»

Dejan Stankovic, allenatore della Sampdoria, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Bologna

SQUADRA – «I giocatori si sono messi in prima linea insieme allo staff. L’ultima partita è stata la dimostrazione di ragazzi sempre pronti, sono molto fiero di loro. Sono un gruppo unito, sono tutti titolari: non ci si salva se non tutti insieme».

