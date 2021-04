Borussia Dortmund, Terzic: «Il City è la squadra più forte del mondo»

Edin Terzic, tecnico del Borussia Dortmund, ha parlato alla vigilia della sfida di Champions League contro il Manchester City

Edin Terzic ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Manchester City-Borussia Dortmund.

REAZIONE – «Siamo delusi dalla prestazione di sabato. Le critiche che riceviamo in questo momento sono completamente giustificate. Ma non la accettiamo in questo modo, abbiamo la qualità. Ora dobbiamo dimostrarlo noi stessi».

MAN CITY – «Il City è attualmente la squadra più forte del mondo con qualità incredibili. Questo è un compito entusiasmante. Dovremmo fare le nostre migliori prestazioni in entrambe le gare. Il City avrà molto possesso palla. Vogliono stancare gli avversari per aprire spazi. Quando abbiamo la palla, dobbiamo andare avanti».