Conferenza stampa Thiago Motta: «Kovalenko vive un momento difficile. Sulla Roma...»

In conferenza stampa, Thiago Motta ha parlato alla vigilia di Spezia–Roma.

BOLOGNA – «Ogni partita ha una storia diversa, a Bologna è andata così. Dobbiamo migliorare la gestione della palla, non siamo ancora una squadra così esperta che conosce al meglio tutti i tempi di fioco».

ROMA – «L’importante è mantenere la continuità di lavoro mostrato nelle ultime partite. Dobbiamo giocare contro una squadra forte, costruita per puntare all’Europa. Noi facciamo un campionato diverso, ma daremo il massimo per cercare di portarla a casa. Se meriteremo allo faremo il risultato che vogliamo».

KOVALENKO – «Si sta allenando bene, ma è inevitabilmente un momento difficile per lui. Le guerre si è visto nella storia come debbano essere evitate. Dobbiamo stare vicino ad un ragazzo come Viktor, ha tutto il nostro pieno appoggio. A livello sportivo ovviamente dovrò valutarlo in maniera diversa».

NZOLA – «Nzola sta bene, stava bene anche prima. Davanti a lui c’è un giocatore che sta facendo molto bene come Manaj, quindi avrà la possibilità di giocare. È disponibile, vedremo come valutarlo dopo l’allenamento di rifinitura per schierare la squadra migliore».

AGUDELO – «Agudelo ha fatto bene, ma sa che può fare ancora meglio. Era pronto per giocare dall’inizio anche prima. Lo valuteremo, poi vedremo se inizierà da titolare o meno».

STANCHEZZA – «No, assolutamente no. Ogni partita ha una storia diversa, la stanchezza è normale ci sia ma fino ad un certo punto. C’è qualcuno che fin qui ha meritatamente giocato tanto e continuerà così. Il mio modo di vedere questo sport è quello di affrontare al meglio la partita successiva. Non vedo la squadra stanca, stanno tutti bene ora che ci avviciniamo al periodo decisivo della stagione. Li vedo più che al 100%».