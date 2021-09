Conferenza stampa Tuchel: le parole alla vigilia di Juve Chelsea, sfida valida per la 2ª giornata della fase a gironi di Champions League

Thomas Tuchel ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Juve-Chelsea. Le sue parole

JUVENTUS – «È un grande club con molta esperienza in Champions League. Hanno avuto alcuni problemi ad inizio Serie A, ma sono andati bene in Champions. Hanno alcune assenze come noi, abbiamo grande rispetto per la loro tradizione. Sono una squadra solida. Noi approcceremo il match con energia positiva».

INDISPONIBILI – «Christian, Reece and Mason sono fuori per infortunio. Kante è risultato positivo al Covid-19».

MANCHESTER CITY – «Non eravamo contenti della nostra difesa contro il Manchester City, eravamo troppo passivi. Il piano difensivo era una mia scelta, ma forse questo che ci ha portato ad essere troppo passivi. Ma abbiamo difeso molto bene l’area per molto tempo».