Conferenza stampa Tudor: «Non siamo quelli di domenica. Lasagna? Un fuoriclasse»

Conferenza stampa Tudor: le parole del tecnico bianconero alla vigilia del match contro la Roma di domani sera

Igor Tudor ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di domani sera contro la Roma. L’imperativo è uno solo in casa Udinese: ripartire dopo il pesantissimo ko contro l’Atalanta. Ecco le parole del tecnico bianconero.

REAZIONE – «Abbiamo parlato poco e ci siamo assunti le nostre responsabilità. Domano vogliamo fare una bella prestazione, questo è l’obiettivo. I ragazzi sono dispiaciuti e arrabbiati, domani daranno tutto per fare bene contro la Roma».

KO PESANTE – «Quel secondo tempo non ha spiegazioni valide. I giocatori hanno fatto vedere cose importanti quest’anno e lo faranno ancora. Il secondo tempo contro l’Atalanta è stato un episodio bruttissimo ma sono convinto che la squadra non sia quella»

LASAGNA – «Oggi nessuno sta bene ma domani dovranno essere tutti al top. Per quel che riguarda Kevin è un fuoriclasse nell’attaccare lo spazio. Quando riesce a scattare, come ha fatto con Fiorentina, inter e Milan è pericoloso. È arrivato spesso davanti al portiere ma non è riuscito a segnare»