Conferenza stampa Tudor pre Como Juve: «La partita è difficile, il Como è una finta piccola. Zhegrova non ci sarà. Yildiz domani riposa? No»

Conferenza stampa Tudor pre Como Juve: le sue dichiarazioni alla vigilia del match della 7ª giornata di Serie A 2025/26

(Andrea Bargione inviato all’Allianz Stadium) – Dopo il pareggio contro il Milan allo Stadium, la Juventus di Igor Tudor scende in campo al Sinigaglia nel settimo match della Serie A 2025/26. Bianconeri che sfidano il Como del grande ex tra gli altri, Alvaro Morata.

Nel giorno di vigilia, sabato 18 ottobre, Igor Tudor parla in conferenza stampa alle 14.30 per presentare il match davanti ai media. Calcionews24 ha seguito LIVE le sue parole.

LAVORO IN QUESTE DUE SETTIMANE – «Pochi ne sono rimasti qui. Abbiamo lavorato bene, McKennie arrivato ieri e sono tutti senza infortuni. Abbiamo fatti due allenamenti e oggi è vigilia»

COMO E JUVE SQUADRE CHE HAN SPESO DI PIU’ SUL MERCATO – «Di spese interessa poco, si prepara la squadra nel modo giusto. La partita è difficile, il Como è una finta piccola visto che spende così tanti soldi… Poi tutti i giocatori li sceglie l’allenatore, è una cosa rara da vedere ed è una bella cosa. C’è rispetto, ma noi vogliamo andare là e fare la nostra partita».

CAMBIO MODULO – «Può succedere come no, raramente parlo di quello che prepariamo. E’ giusto così.»

PAROLE SU YILDIZ – «Non sapevo di queste informazioni (dichiarazioni su di lui), ma quando si parla di Juve dicono ognuno la propria idea. Il tecnico poi ha le sue idee e come poterli performare. Io ho fatto tutte le partite con lui dietro e come numero 10. In questa partita, (Milan ndr.) ha giocato in maniera diversa. Se Yildiz è il problema non abbiamo problemi. Un giocatore cresciuto molto ed è importante»

IDENTITA’ – «La squadra è un organismo vivo, diverso, che cambia in forma, interpreti, se ci sono problematiche, se qualcuno ti manca, se qualcuno non sta bene, se non gioca in quel sistema. Sono problematiche che ti fanno cambiare la tua squadra in modo positivo o negativo. Sono dettagli importanti, per questo la squadra non è mai la stessa, giocando da domenica a domenica, ma anche ogni 3 giorni, o se giochi con l’Atalanta, in Champions. Quando si fa un’analisi sono cose che raramente si prendono in considerazione. Tutti i discorsi qui finiscono con noi siamo la Juve e dobbiamo vincere, è giusto, quindi i discorsi che faccio io qui contano poco. A chi vuol capire, ha onestà intellettuale, capisce, se no ognuno fa analisi sue. Quando non vinci con la Juve passi dalla parte del torto per tanti, non per me stesso, io faccio analisi giusta, con il mio staff analizzo tutti giorni, la mia essenza è aiutare i giocatori. Passo tutte le giornate pensando a come aiutare i miei giocatori, come farli rendere al meglio, anche dal punto psicologico, se han bisogno di una coccola. Questa è la mia vita, io penso a queste cose».

YILDIZ – «Domani riposa? No.»

DIFESA A 4 – «Faccio 3-4-3 e lo modello continuamente. Con l’assenza di Bremer e Cabal chiaramente tutte le ipotesi sono aperte.»

ZHEGROVA E CONCEICAO TUTTA FASCIA – «No, difficile. Zhegrova è impossibile, Chico potrebbe ma è difficile. Zhegrova domani non c’è che ha problema di anca, risentimento in zona pubica, domani non sarà convocato insieme a Bremer, Cabal e Pinsoglio».

MIRETTI – «Miretti da lunedì torna in squadra».