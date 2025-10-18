Koopmeiners, ultima chance con la Juve? Una situazione delicata - Calcio News 24

Koopmeiners-Juve: 75 giorni per decidere il futuro in bianconero

Il tempo stringe per Koopmeiners alla Juventus. Il centrocampista olandese ha davanti a sé 75 giorni decisivi per salvare la propria avventura in bianconero. Acquistato nell’estate 2024 dall’Atalanta per oltre 50 milioni di euro, Koopmeiners doveva essere il grande colpo per rilanciare il centrocampo juventino. Ma le aspettative sono rimaste, finora, deluse.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Juventus ha perso la pazienza. L’idea di un suo addio già nel mercato di gennaio non è più un tabù. Se il rendimento non dovesse cambiare radicalmente nelle prossime settimane, la dirigenza potrebbe aprire a una cessione temporanea o definitiva. Tra le opzioni sul tavolo c’è anche il prestito, per liberare spazio a centrocampo e fare posto ad altri profili, come quello di Kessié, sempre monitorato.

Il rendimento di Koopmeiners è stato ben al di sotto delle aspettative: solo 7 presenze stagionali, senza gol né assist. I numeri stridono con quelli che aveva collezionato a Bergamo, dove si era imposto come uno dei centrocampisti più prolifici d’Europa. Nella stagione precedente al trasferimento, aveva realizzato ben 15 gol con l’Atalanta.

Alla Juventus, invece, il bottino è fermo a 5 reti totali in oltre un anno. Un calo evidente che ha avuto ripercussioni anche in Nazionale: il CT Koeman lo ha convocato di recente solo per necessità, lasciandolo però in panchina per 180 minuti consecutivi. Anche il mancato impiego nel big match contro il Milan è stato un segnale chiaro.

Il tecnico Igor Tudor ha provato a rivitalizzarlo, arretrandolo nel ruolo di mediano, ruolo preferito da Koopmeiners. Tuttavia, il cambio tattico non ha ancora prodotto gli effetti sperati. Nonostante ciò, Tudor resta fiducioso e potrebbe rilanciare l’olandese già nel prossimo match contro il Como.

Per Koopmeiners, classe 1998, si tratta forse dell’ultima occasione per convincere società e tifosi. Se non riuscirà a invertire la rotta entro gennaio, la sua esperienza alla Juve rischia di concludersi prematuramente, trasformandolo da grande investimento a delusione di mercato.

La parola passa ora al campo. Koopmeiners ha 75 giorni per dimostrare di meritare la Juventus.

