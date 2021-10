Conferenza stampa Tudor: «Barak può ripetersi. Sulla Juve si esagera»

In conferenza stampa Igor Tudor ha presentato Verona-Juventus

Igor Tudor ha presentato in conferenza stampa Verona–Juventus, una partita importante per lui visto che è un ex bianconero. Ecco le sue parole.

DIFFICOLTÀ JUVENTUS – «Penso sia un’esagerazione da parte vostra. Cosa dire di un club che ha vinto nove Scudetti negli ultimi dieci anni? Capisco che nel mondo di oggi le notizie durano dieci minuti, capisco la voglia di dipingere tutto nero o bianco. Si dimentica tutto facilmente e si cerca sempre di trovare l’esagerazione».

VERONA – «Sono concentrato sulla mia squadra: per me è più facile preparare una partita così, siamo riusciti a ‘rinfrescare’ anche qualche giocatore. Qualcuno, come Barak o Miguel, dovrà giocare ancora, ma è gente capace di ripetere un’altra prestazione. Dovremo andare oltre le nostre possibilità»