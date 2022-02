Conferenza stampa Vlahovic: «Orgoglioso ed emozionato. Il DNA Juve è parte di me»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il neo attaccante della Juventus Dusan Vlahovic si è presentato in conferenza stampa

È il giorno di di Dusan Vlahovic in casa Juventus. Il bomber serbo ha parlato in conferenza stampa presentandosi al mondo bianconero.

FIORENTINA – «Prima di iniziare vorrei ringraziare la Fiorentina, la gente che è stata lì, i miei compagni della Primavera e della prima squadra. Tutti i direttori, i presidenti, allenatori che sono stati con me in questi anni. Vorrei nominare mister Italiano che mi ha aiutato tanto ed è stato con me fino all’ultimo momento, aiutandomi e mandandogli un grande in bocca al lupo. Mister Prandelli, poi, ha fatto tanto per me e lo ringrazierò per me. La città mi ha accolto in modo eccezionale fin da quando ero piccolo, e ho sempre cercato di essere professionista serio fino all’ultimo momento».

CHE SENSAZIONI HA – «Sono orgoglioso ed emozionato. Sono pronto a dare il mio contributo per ottenere grandi risultati. Vorrei ringraziare il presidente della Juve e tutte le persone che mi hanno portato qui».

SCELTA JUVE – «Si parlava tanto delle offerte delle squadre estere. La scelta è stata facile: il Dna della Juve è combattere, non mollare fino alla fine. Anche soffrire quando c’è da farlo. Questo fa parte della mia mentalità».

NUMERO 7 – «Non rappresenta niente per me. Tutti i numeri nella Juve sono importantissimi. L’ho scelta perché era più vicina alla 9».

