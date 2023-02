Conferenza stampa Zaffaroni: «Battere la Roma quando va in vantaggio è complicato»

Conferenza stampa Zaffaroni: le parole del tecnico giallorosso dopo la sfida tra la Roma e l’Hellas Verona. Le dichiarazioni

(Matteo Celletti inviato all’Olimpico) – Marco Zaffaroni, tecnico gialloblù, ha parlato in conferenza stampa dopo Roma-Hellas Verona di Serie A.

OGGI NON ERA IL VERO VERONA – «Direi che sotto tanti punti di vista la squadra ha fatto una buona gara. Non dimentichiamoci la forza dell’avversario. La Roma è una squadra forte e difficile da battere. Il gol preso alla fine del primo tempo ci ha messo su binari sbagliati. La Roma è temibile nelle ripartenze e abbiamo trovato difficoltà nella ripresa. Abbiamo faticato nell’ultimo passaggio e nella fase di finalizzazione. Secondo me in termini di intensità e duelli la squadra ha fatto una buona gara contro giocatori molto forti. Abbiamo provato con Braaf perché nell’uno contro uno ha buone caratteristiche e abbiamo provato con lui per cercare qualche soluzione in più. Si vedeva che non riuscivamo a trovare una strada per finalizzare. Sono cose che dobbiamo cercare di migliorare. Contro una squadra di questo tipo è difficile fare gol».

LAZOVIC – «Darko è per noi un giocatore fondamentale. Noi stiamo giocando le partite con grande intensità fisica e nervosa. Se faccio cambi in determinati ruoli è perché stiamo facendo tanto dal punto di vista fisico e mentale. Non sono sostituzioni perché uno sta giocando male ma per un dosaggio di energie. Da qui alla fine ci sarà bisogno di punti perché è effettivamente così».

GAICH PER LASAGNA – «Con Kevin si poteva trovare qualche combinazione nello stretto e abbiamo fatto queste soluzioni per tentare cose diverse. Battere questa squadra quando va in vantaggio è complicato».

SALVEZZA – «Sicuramente quello che si può prevedere è una battaglia e una lotta fino all’ultimo secondo e fino all’ultima giornata. Adesso ci siamo dentro. Sappiamo che il nostro percorso è lunghissimo e che il nostro margine di errore è sottilissimo. In ogni partita dovremo avere massima attenzione e grande equilibrio. Riuscire a mantenersi equilibrati sarà la chiave per raggiungere l’obiettivo».

POTEVATE RIPRENDERE LA PARTITA CON LA ROMA – «Abbiamo provato a farlo. Questo è un aspetto che sappiamo che dobbiamo migliorare. Con la Salernitana siamo andati in vantaggio ed abbiamo avuto occasioni per andare sul 2-0. Questo è l’aspetto che ci è mancato stasera e che dobbiamo migliorare».