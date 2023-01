Conferenza stampa Zaffaroni: «Verona vicino alla famiglia Vialli. Prossima gara...»

Conferenza stampa Zaffaroni, l’allenatore del Verona parla in vista del match di campionato contro la Cremonese: le dichiarazioni

Zaffaroni, tecnico del Verona, ha parlato in vista del match contro la Cremonese in conferenza stampa.

VIALLI – «Volevo rivolgere un pensiero a Vialli, a nome mio e della squadra, e vicinanza alla famiglia. E’ stato un grande campione in campo e nella vita».

GARA CON LA CREMONESE – «Non dobbiamo caricarla perché l’eccessiva tensione può provocare l’effetto contrario. È indubbio che sia una gara importante, ma lo saranno anche quelle successive. Mancano tante giornate: questa partita va vissuta con l’attenzione e l’atteggiamento giusti, dovremo lottare fino all’ultimo secondo e non mollare, a maggior ragione in una gara così importante. Servirà anche equilibrio, perché la gara dura 95′ e all’interno della partita ce ne sono sempre molte, dobbiamo saper leggere i momenti e colpire in quello giusto, senza perdere le distanze».

ZEEFUIK – «C’è la partita con la Cremonese, fino a quando non vedo nello spogliatoio giocatori nuovi non ne voglio nemmeno parlare. Lunedì non ci sarà, non mi permetto di parlare di lui».