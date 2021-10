Conferenza stampa Zanetti: «Aramu ha recuperato, spero di non dover rinunciare a Busio»

Conferenza stampa Zanetti: le dichiarazioni del tecnico del Venezia alla vigilia della sfida contro la Salernitana

Paolo Zanetti, tecnico del Venezia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Salernitana.

INFORTUNI – «Vacca e Johnsen sono fuori. Aramu ha recuperato, Busio non ha nulla di grave, lo valutiamo oggi, ha fatto una risonanza e non ha nulla di incredibile, ha preso una botta. Mi aspetto ce la possa fare. Heymans è rientrato dopo il problema familiare».

TURNOVER – «Veniamo da due partite dispendiose, devo fare scelte dettate dalla condizione fisica, mi serviranno questi due allenamenti, ovvero quello di stasera e quello di domattina, per capire chi sta meglio. Qualcuno non giocherà per scelta, altri per condizione fisica. Il pubblico lunedì ha determinato tanto e merita un certo tipo di atteggiamento e per fare punti dovremo dare tutto».

FORTE E BUSIO – «Spero di non dover rinunciare a Busio, anche perché avendo fatto solo un tempo è più fresco di altri centrocampisti. In questo momento un cambio di modulo è una strada poco percorribile, non abbiamo provato certe cose a sufficienza, sarebbe un azzardo e non c’è tempo per farlo. Forte è sicuramente in ballottaggio, è entrato bene. Non voglio bocciare Henry, poteva fare qualcosa di più ma lunedì ha fatto molto bene con anche un assist. Però Ciccio si merita le sue chance. Farò le mie valutazioni».