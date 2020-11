Zidane: «Domani sarà una finale ma siamo pronti per l’Inter. Su Isco-Eriksen…»

Zinedine Zidane ha parlato in conferenza stampa presentando la sfida di domani sera contro l’Inter. Le sue parole

MATCH – «Sappiamo quanto sarà importante e siamo pronti. Faremo l’ultimo allenamento e poi saremo pronti».

SERGIO RAMOS – «Sappiamo quanto Sergio è importante per noi, ma non possiamo fermarci per la sua assenza. Domani sarà una finale, soffriremo, ma con la mentalità giusta andremo in campo per fare bene».

RISULTATI ALTALENANTI – «E’ il calcio: ci sono momenti dove sei più forte e tutto ti riesce, altri più complicati nei quali devi rimboccarti le maniche. Non succede solo al Real Madrid».

OBIETTIVI – «Dove può arrivare questa squadra? Bisognerà aspettare e viverla. Sono tante le partite da giocare, senza preparazione non è facile, ma non ci sono scuse. Senza diversi giocatori lo spettacolo non può essere lo stesso, ognuno gestirà le cose a modo proprio».

PAREGGIO – «Non puntiamo a pareggiare o a perdere, vogliamo sempre vincere. Quando andiamo in campo è sempre così».

ISCO-ERIKSEN – «Isco sta con noi. E’ un nostro giocatore e siamo felici di averlo»