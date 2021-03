Real Madrid, Zidane: «Tutto su Benzema. Hazard torna per l’Atalanta»

Zinedine Zidane parla alla vigilia della gara contro l’Atletico Madrid: ecco le dichiarazioni del tecnico del Real Madrid

DERBY – «Il derby è una partita speciale. Se giochiamo il campionato? Ci sono tre punti in palio, una finale come le altre partite. Dobbiamo sempre vincere ma qualunque cosa accada, resteremo vivi».

BENZEMA – «Benzema ci sarà per la partita. Lo conosciamo ed è importante per noi, non solo per i gol. È importante quando abbiamo la palla, è importante nel nostro sistema. Benzema è un giocatore speciale per quello che fa in campo. È una gioia per il calcio e per me averlo qui è una gioia. È migliorato da quando è arrivato 10 anni fa e per noi è fondamentale».

HAZARD – «Hazard non ha avuto una ricaduta. Vogliamo che sia al 100% quando tornerà. È importante che quando tornerà si senta forte e non rischieremo che torni. La prossima settimana potrà essere con noi».