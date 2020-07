Conte: «Che rabbia per i punti persi con Sassuolo e Bologna» – VIDEO

Antonio Conte, tecnico dell’Inter, è intervenuto al termine del match vinto contro il Genoa. Ecco le sue parole in conferenza stampa

«Se devo scegliere partite dove ero amareggiato ne scelgo due: quelle col Sassuolo e quelle col Bologna. Sono quelle le partite in cui c’è stato grande rammarico. A Verona i ragazzi hanno dato tutto, come contro la Fiorentina, ci sono anche delle annate in cui semini poco e raccogli tanto, nell’annata dell’Inter è successo il contrario. Tante situazioni non ci sono girate nella giusta maniera. I ragazzi sono comunque dei professionisti seri».