Conte contro i giornalisti: «Rispetto? In Italia c’è il libera tutti…» – VIDEO

Antonio Conte in conferenza stampa ha scagliato un durissimo attacco contro i giornalisti e la carta stampata – VIDEO

Antonio Conte è una furia in conferenza stampa dopo il pareggio contro la Fiorentina. Il tecnico nerazzurro è tornato sul caso montato da un lettore del Corriere dello Sport che ha attaccato personalmente Conte in una lettera. Questa la sfuriata dell’ex ct dell’Italia.

«Mi ritrovo la notizia delle minacce con pallottole senza neanche saperlo. Ma avete capito che anche noi abbiamo famiglie e figli? E sento parlare di rispetto… E qualcuno si è pure offeso! Ma stiamo bene in Italia? No, non stiamo bene…»