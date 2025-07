Conte chiarisce: «Motivati e pronti per la nuova stagione! De Bruyne può giocare in quel ruolo» - Calcio News 24

Conte, idee chiare su De Bruyne, Napoli e ambizioni europee: «Amma faticà again». La conferenza stampa

Antonio Conte ha parlato oggi dal ritiro di Dimaro, offrendo una panoramica completa sulle condizioni del Napoli, sul ruolo di De Bruyne e sugli obiettivi della stagione. Il tecnico salentino, come da stile, è stato diretto e ambizioso, ma anche molto concreto: sa di avere una grande sfida davanti, ma non ha alcuna intenzione di ridurre le aspettative.

Sul nuovo acquisto De Bruyne, Conte ha chiarito che il belga non avrà un’etichetta fissa: «Al City ha fatto l’interno di centrocampo, ma può diventare anche trequartista. Ha qualità fuori dal comune. Ma con quattro competizioni all’orizzonte, inutile parlare di titolari o riserve. In questo Napoli, tutti devono sentirsi importanti». Per Conte, la gestione del gruppo sarà fondamentale: con Champions League, Serie A, Supercoppa e Coppa Italia, la rotazione sarà necessaria e continua.

Il tecnico ha poi lodato i progressi visti a Dimaro rispetto al ritiro dell’anno precedente. «Rispetto all’anno scorso, abbiamo trovato una struttura molto più attrezzata. Il campo oggi è all’altezza di una squadra come il Napoli. Anche la palestra è bellissima: si lavora bene». L’ambiente è cambiato, e secondo Conte, questo potrà fare la differenza durante l’anno.

Tornare in Champions è una delle grandi motivazioni di Conte, che ha risposto anche a chi critica il suo percorso europeo: «Ho partecipato a sei edizioni con squadre che l’anno prima non erano neanche in Champions. Non ho mai avuto la pazienza di restare a lungo in un club, ma se lo avessi fatto, avrei potuto fare molto di più. In Europa serve un percorso, serve continuità. E qui a Napoli vogliamo costruirlo».

Sulla rosa, Conte ha ribadito la necessità di migliorarla: «Serve più qualità, più gol. L’anno scorso siamo stati bravi in difesa, ma non sempre incisivi davanti. Ora abbiamo una base più solida e lavoriamo per integrare bene anche i nuovi arrivati».

Infine, la filosofia di fondo di questa nuova stagione si riassume nelle sue parole: «Amma faticà again, anzi, chiu assaje. Ma con testa e fame. Dobbiamo dare fastidio in tutte le competizioni. E io, da costruttore, sono qui per strutturare qualcosa che duri anche quando non ci sarò più».

Una cosa è certa: con Conte, il Napoli avrà grinta, ambizione e un’identità chiara.