Conte: «Il mio futuro? Devo riflettere, c’è anche una vita privata» – VIDEO

Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta in finale di Europa League contro il Siviglia. Le sue parole sul suo futuro

Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta in finale di Europa League contro il Siviglia. Queste le sue parole.

FUTURO – «Voglio chiarire prima di tutto una situazione importante, che ho letto su tanti giornali e mi ha dato molto fastidio perché è passato il concetto che Steven e io non avessimo un rapporto o che il papà del presidente era stizzito. A me non è arrivato nulla di tutto questo, magari qualcuno ha avuto interesse a passare certe notizie per creare problematiche. Io devo solo ringraziare la famiglia Zhang per l’opportunità, perché ne è valsa la pena fare quest’esperienza a prescindere da ciò che accadrà. Quest’anno rimarrà indelebile, perché è stata molto strana ma mi ha dato tantissimo. Ho speso tantissime energie, quindi è giusto che faccia delle riflessioni legate anche alla vita privata. Devo capire».