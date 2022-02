ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Conte: «L’Inter vincerà lo scudetto. Bentancur e Kulusevski ideali per il Tottenham». Le dichiarazioni del tecnico degli Spurs

Antonio Conte, tecnico del Tottenham, è stato intervistato da Sky Sport.

TOTTENHAM – «Sicuramente sono felice per il modo in cui stiamo lavorando, sono felice delle infrastrutture che ho trovato. Stiamo cercando di lavorare in maniera importante per migliorare sotto tanti punti di vista: calcistico, caratteriale, tecnico e tattico. Penso che la nostra crescita passi da quella di ogni singolo giocatore. Stiamo facendo tanto e mi sto rendendo conto, stando dentro la situazione, che ci vorrà tempo e pazienza. Ci sono tanti calciatori giovani, anche alla prima esperienza in Premier, che hanno bisogno di fare esperienza e far crescere il loro livello».

BENTANCUR E KULUSEVSKI – «No, io penso che il Tottenham abbia fatto quello che poteva in quel momento. Il club, per quello che c’era, ha fatto il massimo. E’ molto difficile riuscire a far firmare a gennaio due giocatori come Bentancur e Kulusevski che, ripeto, sono il prospetto ideale per il Tottenham. Perché il Tottenham cerca giocatori giovani, da far crescere, da far sviluppare, non giocatori pronti».

COLMARE IL GAP – «La visione, la filosofia del club è questa. E’ inevitabile che se vuoi crescere più rapidamente e se vuoi essere competitivo subito hai bisogno di giocatori con molta esperienza che poi la trasmettono agli altri nel team. Ma, ripeto, la visione del club è questa e continuerà a essere questa. Ci vorrà molta pazienza, cosa che continuo a spiegare a tutto l’ambiente e ai tifosi».

SCUDETTO ALL’INTER – «Sì, Sì lo vince l’Inter».