Conte: «La continuità ti fa stare in alto in classifica. Se Gomez mi interessa? Non faccio nomi»

Antonio Conte a parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro lo Spezia. Queste le parole del tecnico nerazzurro.

EQUILIBRIO – «Questa è la sesta vittoria consecutiva in campionato, ben vengano questo tipo di risultati perchè poi quando dai continuità riesci a stare nella zona alta della classifica. Sapevamo che oggi non sarebbe stata facile visto che lo Spezia è organizzato. Abbiamo concesso poco, allo stesso modo nel primo tempo non abbiamo creato tantissimo. Una buona vittoria considerando che questa è la nona partita, stiamo giocando ogni tre giorni. C’è un po’ di stanchezza, ma bisogna stringere i denti e cercare di finire nel migliore dei modi questo blocco di partite».

DIFENSORI – «Non dobbiamo essere timorosi perchè la linea bisogna sempre spezzarla. Bisogna avere coraggio, non dobbiamo essere timorosi. Non deve accadere».

MERCATO – «Dobbiamo finire questo ciclo di 10 partite poi è giusto fare vedersi con il club e fare le prime valutazioni in maniera serena ed intelligente cercando di capire che fare e che non fare. Gomez? Non faccio nomi. Ho troppo rispetto dei miei calciatori, alla fine bisognerà fare delle valutazioni con il club. Capire che tipo di situazioni il club si aspettava».