Conte Juve, dopo lo Scudetto del Napoli i bianconeri sono pronti con l’offerta. La mossa per il ritorno

Antonio Conte non smette di vincere e diventa campione d’Italia con il Napoli. Ma quale sarà il futuro del tecnico leccese, accostato fortemente alla Juve in queste ultime settimane? Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, i bianconeri sarebbero pronti a offrire al tecnico un contratto fino al 2028.

PAROLE – «La Juve è pronta a offrire un contratto fino al 2028 e dare pieni poteri per convincere Antonio Conte, che è il principale obiettivo di Juve per il ruolo di allenatore, come rivelato dieci giorni fa».