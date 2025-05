Conte Juve, Sorrentino sicuro: «I risultati parlano per lui. Minestra riscaldata? Penso che...» - Calcio News 24

L’ex calciatore Sorrentino ha voluto rilasciare qualche dichiarazione su quello che sarà il ritorno di Antonio Conte alla Juve

A JuventusNews24, Sorrentino ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sul ritorno Conte Juve. Le parole.

Il possibile ritorno di Conte è una pista che ti scalda?

«I risultati parlano per lui. Conte ha disputato sei campionati in Serie A e ne ha vinti cinque con tre club diverse. Quando ci sono delle situazioni complicate lui viene sempre chiamato: io sono comunque un po’ restio in merito ai cavalli di ritorno e alle minestre riscaldate. Soprattutto per lui che ha vinto tanto da calciatore e allenatore ci si aspetta sempre qualcosa in più».