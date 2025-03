Conte Juve, bomba clamorosa sul ritorno del tecnico in bianconero. L’indiscrezione di quel giornalista fa riflettere

Conte Juve, Tancredi Palmeri lancia la bomba sul nuovo allenatore bianconero. Ecco le ultime novità

In un’editoriale su Sportitalia, Tancredi Palmeri ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sul possibile ritorno di Antonio Conte alla Juve.

PAROLE – «Antonio Conte non è più cosi sicuro di voler rimanere a Napoli, o meglio al Napoli, con la società non con la squadra. Il grande dubbio c’è. Perché nel frattempo la situazione è fluida, e Conte potrebbe essere tentato. I nomi son sempre due: Juventus e Milan. Oddio, personalmente non sono in posizione di poter escludere che non lo sondi anche la Roma, ma ovviamente l’appeal economico di mercato nonché sportivo non dovrebbe mettere in pensiero il Napoli. Mentre invece la Juve non c’è nemmeno bisogno di spiegare perché, e il Milan comunque potrebbe mettere a disposizione un buon livello tecnico e una discreta (non eccelsa) disponibilità di mercato».