Napoli Cagliri, Conte: «Questo lo scudetto più inaspettato, difficile e stimolante. Futuro? Io e De Laurentiis siamo due vincenti, a volte in maniera diversa ma…»

L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha voluto dire la sua dopo la vittoria dello scudetto ottenuta grazie al successo contro il Cagliari

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha parlato così dopo la vittoria ottenuta contro il Cagliari che certifica la vittoria dello scudetto dei partenopei, i quali terminano in testa alla classifica con un punto di vantaggio sull’Inter.

E’ SUCCESSO DI NUOVO – «Sì ed è qualcosa di fantastico, di bellissimo. Sinceramente oggi quando siamo arrivati allo stadio è stato veramente difficile, non so quanta gente c’era. E mi è balenato un piccolo pensiero: “se andiamo a deludere tutte queste persone”. Ce lo saremmo portati dentro per tanto tempo. Questi ragazzi sono stati fantastici, non era semplice perché oggi c’era una pressione pazzesca. Abbiamo fatto un campionato fantastico, merito di questi ragazzi che si sono voluti rimettere in gioco».

QUESTO IL PIU’ GRANDE CAPOLAVORO DELLA MIA CARRIERA? – «Sicuramente è stato il più inaspettato, il più difficile e stimolante. Venire a Napoli dopo un decimo posto e cercare di riprendere un po’ tutto, cercando di convincere anche alcuni calciatori a rimanere. Se guardiamo all’inizio, lo 0 a 0 col Modena e lo scudetto che stiamo festeggiando adesso, significa che abbiamo fatto qualcosa di straordinario».

DI LORENZO AL SUO SECONDO SCUDETTO IN 3 ANNI – «Penso che chi ha partecipato alla vittoria di questi scudetti ha fatto qualcosa di straordinario. Di Lorenzo e chi lo ha fatto per la seconda volta, significa che ci sono valori importanti. Son contento per loro perché da 30 anni fa, un certo Maradona, il fatto che Giovanni da capitano alzi il trofeo per due volte, assieme ai propri compagni, è qualcosa di straordinario».

SE SARO’ L’ALLENATORE DEL NAPOLI ANCHE L’ANNO PROSSIMO? – «Ci stiamo godendo tutto. Col presidente ho un ottimo rapporto, quest’anno abbiamo avuto la possibilità di conoscerci. Stiamo festeggiando insieme, siamo due vincenti, a volte lo siamo in maniera diversa ma siamo due vincenti».