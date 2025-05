Conte Napoli, si spinge per il rinnovo contrattuale tra l'allenatore e la società azzurra. Le ultime - Calcio News 24

Conte Napoli, si spinge per il rinnovo contrattuale tra l’allenatore e De Laurentiis. Ecco le ultime novità

La determinazione di Aurelio De Laurentiis nel cercare di trattenere Antonio Conte sulla panchina del Napoli sembra finalmente dare i suoi frutti. Dopo settimane di incertezza e di riflessioni sul futuro, l’allenatore salentino sarebbe sempre più vicino alla conferma, pronto a proseguire la sua avventura in azzurro.

Secondo quanto riportato da Alessio Alaimo, pressione e il corteggiamento del presidente partenopeo sono stati incessanti, ma ciò che ha realmente contribuito a far cambiare idea a Conte è stato anche il fortissimo affetto del popolo napoletano, che non ha mai smesso di sostenerlo, anche nei momenti più complessi. Questo legame emotivo, unito alla volontà del club di costruire attorno a lui un progetto solido e ambizioso, ha fatto breccia nel cuore del tecnico, che ora sembra più orientato a rinnovare il “patto sportivo” con De Laurentiis.

Sebbene si continui a utilizzare il condizionale in attesa dell’annuncio ufficiale, la tendenza appare ormai chiara: rispetto ai giorni scorsi, quando un possibile addio sembrava più che realistico, oggi l’ipotesi di una permanenza ha preso decisamente quota. A rafforzare questo scenario anche l’apparente allontanamento della Juventus, che per mesi è stata indicata come possibile futura destinazione di Conte, ma che ora sembra essersi tirata indietro, almeno per il momento.

Stando alle ultime indiscrezioni, si sta valutando l’idea di un prolungamento contrattuale: l’attuale accordo, in scadenza nel 2027, potrebbe essere esteso fino al 2028, a conferma della volontà reciproca di dare continuità al lavoro intrapreso. Un segnale forte che testimonierebbe la fiducia totale della società nel progetto tecnico guidato da Conte.

Restano ancora da limare alcuni dettagli, sia sul fronte economico sia su quello legato alla struttura dello staff e del mercato, ma il dialogo tra le parti è continuo e costruttivo. La sensazione è che la fumata bianca sia ormai vicina.

Con un’eventuale conferma di Antonio Conte, il Napoli lancerebbe un messaggio importante al resto della Serie A: la voglia di riscattarsi e tornare a competere ai massimi livelli è più viva che mai.