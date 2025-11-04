Conte nel post partita di Napoli Eintracht: «Una squadra tedesca ha imparato bene come si fa il catenaccio italiano. Abbiamo avuto occasioni, ma ci manca la concretezza»

Conte nel post partita di Napoli Eintracht ha commentato il match della quarta giornata di Champions League pareggiato 0-0 al Maradona

Dopo il pareggio senza reti tra Napoli e Eintracht Francoforte in Champions League, Antonio Conte è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare la prestazione della sua squadra. Il tecnico ha messo in evidenza l’impegno dei suoi calciatori, pur ammettendo che le occasioni create non sono state sfruttate a dovere. Ha anche parlato delle difficoltà fisiche e della gestione della rosa in una stagione piena di impegni ravvicinati.

SULL’ATTEGGIAMENTO DELLO SPORTING – «Una squadra tedesca ha imparato bene come si fa il catenaccio italiano. Prudenti? Diciamo un po’ troppo. Si parla tanto di calcio offensivo, di calcio europeo, e noi rispettiamo tutti. Se noi avessimo fatto una partita del genere in Germania, parlerebbero di calcio di vecchia epoca, catenaccio e ripartenze».

SULLA GESTIONE DELLA ROSA – «Abbiamo trovato un’alternativa con Elmas nel ruolo di play. Noa Lang, quando è entrato negli ultimi minuti, ha fatto bene. Bisogna andare avanti, bisogna continuare a lavorare. Tutti dobbiamo capire che è più difficile per i calciatori, per i terapisti, per i dottori, per me preparare partite ogni tre giorni».

SULLA MANCA DI CONCRETIZZAZIONE – «Ho visto delle occasioni importanti, e inevitabilmente queste due partite se le sblocchi diventano un’altra partita per loro, diventano anche un’altra partita per noi. Nel secondo tempo ho visto un crescendo importante da parte nostra e occasioni da rete che comunque erano clamorose».

SUL RITMO DELLA PARTITA – «Il Maradona se deve infiammarsi, il Maradona ce la farà infiammare. Questo è un importante inciso. Non ce la mettiamo tutta oppure ce la stiamo mettendo tutta? Ci riusciremo o non ci riusciremo?».